На Кубани четвёртый день ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась с прогулки
В Темрюкском районе Краснодарского края правоохранители и волонтёры ищут 11-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», вечером 24 апреля она ушла гулять и не вернулась.
В день исчезновения ребёнок после школы пришёл домой в посёлок Стрелка. Около 16:00 мск девочка сказала родным, что пойдёт гулять с подругами, однако домой не вернулась. Её местонахождение остаётся неизвестным.
Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления по ст. 105 УК РФ. Поисковые работы продолжаются. К поискам привлекли кинологическую службу МВД. Ранее служебная собака взяла след в направлении леса, но позже след оборвался.
Добровольцы и спасатели искали пропавшую девочку всю ночь. В операции сейчас участвуют более 120 человек, в том числе местные жители и волонтёры. Участники прошли уже более 270 км и выполнили свыше 50 поисковых задач.
