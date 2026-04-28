В Подмосковье в строительном вагончике обнаружили тела трёх рабочих
В Подмосковье в строительном вагончике обнаружили тела трёх рабочих. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Трагедия произошла в Дмитрове на территории посёлка, где мужчины занимались возведением коттеджа. Предварительно причиной смерти рабочих стало отравление угарным газом. Внутри помещения следователи нашли газовую горелку и большой газовый баллон.
По версии оперативных служб, специалисты использовали оборудование для обогрева вагончика и для проведения работ, что и привело к утечке газа и последующему удушению продуктами горения. Точные обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Специалисты уже начали доследственную проверку.
Ранее в Балашихе трое мужчин погибли при пожаре в автосервисе.
