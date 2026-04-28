На окраине Оренбурга загорелись ёмкости с нефтепродуктами в промышленной зоне
В промышленной зоне на окраине Оренбурга загорелись ёмкости с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло на улице Донгузской. Пожарные прибыли на место и начали борьбу с огнём. В настоящий момент пожар локализовали на площади около 150 квадратных метров.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В ликвидации пожара участвовали 23 человека и шесть единиц техники МЧС России. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Тульской области, где загорелся склад площадью 2,8 тысячи квадратных метров. До этого мощный пожар произошёл во Всеволожском районе Ленобласти.
