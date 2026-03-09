Достижения.рф

Мать избила восьмилетнюю дочь в Карелии

Мать избила восьмилетнюю дочь в Петрозаводске, ребенка видели в подъезде
В подъезде одного из домов Петрозаводска обнаружили ребёнка с признаками побоев. Сообщение об инциденте в микрорайоне Древлянка поступило в полицию в 10:37, говорится в Telegram-канале МВД по Карелии.



На место направили инспектора по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, телесные повреждения восьмилетней девочке нанесла её 46-летняя мать.

Пострадавшую госпитализировали, из семьи ее изъяли. Как уточняют в полиции, семья состоит на учёте как неблагополучная.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень вреда здоровью потерпевшей.

