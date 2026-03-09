Мать избила восьмилетнюю дочь в Карелии

09 марта 2026, 17:01

Мать избила восьмилетнюю дочь в Петрозаводске, ребенка видели в подъезде

Фото: istockphoto/blinow61

В подъезде одного из домов Петрозаводска обнаружили ребёнка с признаками побоев. Сообщение об инциденте в микрорайоне Древлянка поступило в полицию в 10:37, говорится в Telegram-канале МВД по Карелии.