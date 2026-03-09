Житель Петербурга вернул почти всю стоимость купленной машины через суд
Житель Санкт-Петербурга отсудил у автодилера 1,25 млн рублей за навязанные услуги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Мужчина купил подержанный Land Rover Discovery 4 за 1,85 млн рублей в одном из городских автосалонов. Чтобы снизить цену, в договор включили два пакета дополнительных услуг по 390 тысяч рублей каждый.
Позже автомобиль вышел из строя. На диагностике выявили неисправности, после чего владелец потребовал у дилера вернуть деньги, но получил отказ и обратился в суд.
Экспертиза указала, что поломки для машины 2010 года можно отнести к обычному износу, однако внимание суда привлекли именно навязанные опции. В итоге с салона взыскали штраф в размере 1,8 миллиона рублей, из которых покупателю выплатили 1,25 — сумма почти покрыла стоимость покупки автомобиля.
