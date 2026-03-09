Житель Петербурга вернул почти всю стоимость купленной машины через суд

09 марта 2026, 16:25

Baza: Житель Петербурга отсудил у автосалона 1,25 млн руб за навязывание услуг

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Житель Санкт-Петербурга отсудил у автодилера 1,25 млн рублей за навязанные услуги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.