Поджегшего колонку АЗС подростка отправили в СИЗО
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге топливораздаточной колонки АЗС. Об этом сообщила общая пресс-служба судов города в Max.
Согласно материалам дела, инцидент произошел 7 марта возле поселка Металлострой. По словам фигуранта, причиной действий якобы стали угрозы спецслужб, направленные против него и членов его семьи. Он частично признал свою причастность к деянию.
Следствие утверждает, что мотивом поступка было намерение посеять страх среди населения и оказать давление на органы государственной власти. Фактические обстоятельства инцидента зафиксировали. Суд заключил юношу в изолятор до 6 мая.
Инцидент произошел 12 февраля на АЗС «Татнефть». Говорилось, что на месте происшествия нашли обгоревший портфель, где могла быть ёмкость с горючей смесью.
