Тела двух мужчин нашли в машине на берегу Волги под Саратовом
Двоих жителей Саратовской области нашли мертвыми в автомобиле на берегу Волги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, тела принадлежат мужчинам 55 и 62 лет. Их обнаружили 8 марта в селе Подстепном Энгельсского района.
В настоящее время на месте работают следователи, выясняющие все обстоятельства и причины трагедии. Информации о криминальной подоплеке пока нет, идет проверка.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома обнаружили окровавленное тело 44-летнего мужчины.
