Мать избивала младенца коляской и бутылкой
В Санкт-Петербурге суд отправил местную жительницу в колонию за истязание малолетней дочери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
По данным инстанции, петербурженка Кристина Яковлева стала матерью в 2024 году, а уже в ноябре, оставаясь с ребенком наедине, начала применять насилие. В квартире и во дворе дома она била девочку и кричала на нее. Один из эпизодов произошел, когда женщина была пьяной — тогда, как установили, она нанесла ребенку множественные удары бутылкой и коляской.
Кроме того, Яковлева, по материалам дела, регулярно оставляла дочь на родственников и знакомых, фактически перекладывая на них обязанности по уходу. Невский районный суд признал ее виновной в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении.
Подсудимая заявляла, что ударила ребенка только один раз, и признала вину частично. В итоге ей назначили 4,5 года лишения свободы в колонии и штраф 30 тысяч рублей.
Читайте также: