Мать избивала младенца коляской и бутылкой

28 февраля 2026, 19:18

Суд дал реальный срок матери за истязание новорожденной в Петербурге

Фото: istockphoto/CristiNistor

В Санкт-Петербурге суд отправил местную жительницу в колонию за истязание малолетней дочери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.