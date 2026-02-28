Взрыв прогремел в отеле с российскими туристами в Дубае
В Дубае прогремел мощный взрыв, небо над городом затянуло густым дымом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
По данным Telegram-канала SHOT, произошло попадание в здание отеля Five, находящегося на острове Пальма Джумейра. При этом всего несколько часов назад отдыхавшие там российские туристы публиковали в соцсетях кадры безмятежной обстановки.
Очевидцы отмечают, что паники среди постояльцев нет. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что ракету над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort & Spa, где отдыхают в том числе российские туристы, сбили в Абу-Даби.
