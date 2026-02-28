Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, никто из членов экипажей не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды также не произошло.
Сейчас корабли остаются на якорной стоянке вблизи места происшествия. Специалисты проверяют их на наличие возможных повреждений. Надзорный орган оценивает исполнение законодательства о безопасности судоходства.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали на ледоколе рыбаков, застрявших на отколовшейся от берега льдине в Финском заливе.
