В центре Москвы обрушилась арка
Обрушение арочного входа в сквер произошло днем в субботу в центре Москвы.
Как выяснил «МК», около 16:00 на улице Усачева, неподалеку от станции метро «Фрунзенская», арка не выдержала нагрузки из-за скопившегося снега и рухнула. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее похожий инцидент произошел в Казани — там из-за снежных масс обвалилась крыша хостела в здании на Товарищеской улице. Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой очистить кровлю от сугробов и наледи, но реакции не последовало.
Еще один случай фиксировали в Нижегородской области — там под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома. Сейчас ведутся демонтаж поврежденных конструкций и расчистка территории. Местные жители отмечают, что обошлось без жертв лишь по счастливой случайности.
Читайте также: