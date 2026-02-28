Достижения.рф

В центре Москвы обрушилась арка

На улице Усачева в Москве обрушился арочный вход
Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

Обрушение арочного входа в сквер произошло днем в субботу в центре Москвы.



Как выяснил «МК», около 16:00 на улице Усачева, неподалеку от станции метро «Фрунзенская», арка не выдержала нагрузки из-за скопившегося снега и рухнула. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее похожий инцидент произошел в Казани — там из-за снежных масс обвалилась крыша хостела в здании на Товарищеской улице. Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой очистить кровлю от сугробов и наледи, но реакции не последовало.

Еще один случай фиксировали в Нижегородской области — там под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома. Сейчас ведутся демонтаж поврежденных конструкций и расчистка территории. Местные жители отмечают, что обошлось без жертв лишь по счастливой случайности.

Никита Кротов

