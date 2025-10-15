Мать изнасилованного ученика в спецшколе Екатеринбурга лишают родительских прав
Маму подростка, которого признали потерпевшим по уголовному делу о сексуальном насилии в спецшколе № 124 Екатеринбурга, намерены лишить родительских прав. Об этом сообщил источник, близкий к семье мальчика.
Как передает URA.RU, заседание по этому вопросу назначили на 13 октября. Ожидается ответ от комиссии по делам несовершеннолетних об итогах дела.
«К женщине появились претензии по воспитанию ребенка, с которыми она категорически не согласна. Мальчик, узнав об этом, впал в депрессию», — рассказал собеседник агентства.
О скандале в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах» и сексуальном насилии, происходивших в учреждении. Как оказалось, к преступлениям причастны старшеклассники и педагог, заставлявший подростков применять насилие к другим воспитанникам.
В мае прошлого года суд приговорил бывшего директора школы Наталью Поддубную к 11 месяцам исправительных работ, а троих учащихся — к колонии. Позже наказание подросткам смягчили.
В феврале текущего года под суд попали ещё двое фигурантов дела — Сергей и Дмитрий, которым инкриминируются четыре эпизода насильственных действий, совершённых в 2020–2021 годах. По решению суда они также отправлены в колонию.
Сергей может быть причастен к ещё одному эпизоду, произошедшему в 2020 году в лагере «Юность» в Сысерти. Там, предположительно, пострадал другой воспитанник спецшколы.