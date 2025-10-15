Мать изнасилованного ученика в спецшколе Екатеринбурга лишают родительских прав

15 октября 2025, 12:30

Фото: iStock/eranicle

Маму подростка, которого признали потерпевшим по уголовному делу о сексуальном насилии в спецшколе № 124 Екатеринбурга, намерены лишить родительских прав. Об этом сообщил источник, близкий к семье мальчика.





Как передает URA.RU, заседание по этому вопросу назначили на 13 октября. Ожидается ответ от комиссии по делам несовершеннолетних об итогах дела.





«К женщине появились претензии по воспитанию ребенка, с которыми она категорически не согласна. Мальчик, узнав об этом, впал в депрессию», — рассказал собеседник агентства.