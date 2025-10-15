Появились подробности о состоянии парня, убившего друга в Петербурге
Юноша, убивший друга в Петербурге, последние две недели странно вёл себя и плохо спал. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам его товарища, с которым они жили вместе, подозреваемый в последние две недели вел себя необычно и страдал от бессонницы. Также, по его словам, он отказывался ходить на работу и заказывал еду на дом.
Собеседник отметил, что 19-летний юноша не проявлял агрессии и не участвовал в драках, за исключением одного эпизода, который произошёл «совсем давно». После этого случая парня поставили на учёт в правоохранительных органах.
В ночь перед трагедией друг мальчика почувствовал неладное и написал ему с вопросом, где тот находится. Тот ответил, что у него «дела». Утром они встретились, после чего подозреваемый ушёл на работу.
В настоящий момент молодой человек находится в Городской психиатрической больнице №3, его состояние стабильное. Сегодня следователи планируют провести с ним допрос.
