Российский дачник угрожал коммунальщикам пистолетом-пулемётом, чтобы не платить за вывоз мусора
В Пятигорске мужчина, задолжавший за вывоз мусора, попытался избежать оплаты, угрожая сотруднику коммунальной службы пистолетом-пулемётом Шпагина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Отмечается, работник пришёл к дачнику с уведомлением о необходимости оплатить услуги, однако вместо диалога мужчина вынес из дома оружие и пригрозил расстрелом.
Потерпевший незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел. Там он признался в угрозах и пояснил, что оружие давно не работает – оно охолощённое и досталось ему от родственника. Полиция подтвердила эту информацию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Ему грозит несколько лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Читайте также: