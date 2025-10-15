Российский дачник угрожал коммунальщикам пистолетом-пулемётом, чтобы не платить за вывоз мусора

15 октября 2025, 12:23

В Пятигорске дачник достал пистолет-пулемёт, не желая платить за вывоз мусора

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Пятигорске мужчина, задолжавший за вывоз мусора, попытался избежать оплаты, угрожая сотруднику коммунальной службы пистолетом-пулемётом Шпагина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.