Стало диких кабанов захватило российский поселок

15 октября 2025, 12:07

Стадо из 40 диких кабанов захватило свердловский поселок Сагра

Фото: iStock/Neil_Burton

Стадо диких кабанов захватило поселок Сагра в Свердловской области. Об этом сообщает URA.RU.





По словам местных жителей, которые передает агентство, в 2024-м стадо состояло из десяти особей, но год спустя их число выросло до 30-40. На видео, снятом одним из очевидцев из окна дома, видно, как несколько десятков кабанов выбегают из двора на дорогу.

«Ждем кабанчиков... Их точно двадцатка! Где же ружье-то, а? Вот здоровый (кабан — прим. ред.), посмотри!» — эмоционально отреагировал автор ролика.

«Мы целые сутки живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами», — говорят они.