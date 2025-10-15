Стало диких кабанов захватило российский поселок
Стадо диких кабанов захватило поселок Сагра в Свердловской области. Об этом сообщает URA.RU.
По словам местных жителей, которые передает агентство, в 2024-м стадо состояло из десяти особей, но год спустя их число выросло до 30-40. На видео, снятом одним из очевидцев из окна дома, видно, как несколько десятков кабанов выбегают из двора на дорогу.
«Ждем кабанчиков... Их точно двадцатка! Где же ружье-то, а? Вот здоровый (кабан — прим. ред.), посмотри!» — эмоционально отреагировал автор ролика.Жители Сагры пожаловались, что незваные гости перерыли все огороды в поселке. Также они выразили обеспокоенность своей безопасностью.
«Мы целые сутки живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами», — говорят они.В связи с нашествием диких зверей люди обратились за помощью в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.