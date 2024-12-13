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«Вся семья пьющая»: новый поворот в деле об убийстве двухлетней девочки — следователи проверяют маму и бабушку

Фото: istockphoto / Edgar

Фото: istockphoto / Edgar

В начале августа 2024 года в Чапаевске, небольшом городке в Самарской области, произошла ужасная трагедия — убили двухлетнюю девочку. Виновника нашли довольно быстро — им оказался 36-летний Сергей Ващенко, сосед семьи. ​Хотя изначально он активно участвовал в поисках ​ребёнка, делал вид, что помогает, а позже и вовсе ​сам её нашёл. Но следователи не поверили мужчине, тем более, однажды он уже отсидел срок за убийство. ​Подробнее об этом ужасном происшествии расскажет «Радио 1».

Закрыли глаза на судимость


Ситуация изначально была странная: у Ващенко был свободный доступ к участку семьи, ничто и никто не мешал ему периодически ходить к ним в гости. В тот роковой день, по словам родственников погибшей, девочка просто гуляла во дворе, а сосед решил воспользоваться моментом и похитить её.



«По версии следствия, мужчина воспользовался тем, что ребенок остался во дворе дома один. Он увел ее в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и убил ее», — сообщили следователи.
Местные жители хорошо знали мужчину и не испытывали никакого страха перед ним, несмотря на его судимость: никто не обращал на неё внимания, так многие были уверены, что Ващенко отсидел срок за свою сестру, а на самом деле был невиновен.

На данный момент расследование продолжается. Семья убитой девочки получили материалы предварительного расследования для ознакомления.

Параллельное расследование


Наряду с правоохранительными органами в ситуацию вмешались представители общественности, решившие провести своё расследование. Волонтёры Самарской общественной организации «Право на счастье» отправились в Чапаевск и изучили место происшествия. То, что они увидели, повергло их в шок.

«Вся семья пьющая, они состояли на учете в органах профилактики. Где были органы опеки?» — цитируют общественников журналисты «КП-Самара».

Представители организации были вынуждены обратиться в прокуратуру и следственный комитет с заявлением о необходимости проведения проверки на предмет соблюдения родительских обязанностей.


Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году
Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году

Жил в доме со своей жертвой


Выяснилось, что дом бабушки, где маленькая девочка гостила и откуда её забрал убийца, находится в ужасном состоянии: антисанитария, отсутствие части забора и многое другое.

Активисты также узнали, что Ващенко какое-то время даже жил в этом доме и лично заботился о своей маленькой жертве. Таким образом, преступник был не просто знакомым семьи, а человеком, которому они лично позволили находиться рядом с их двухлетней малышкой.

Кроме того, существуют фотографии, на которых Ващенко запечатлён за праздничным столом с родственниками девочки. Тяжёлая судимость и справка из психоневрологического диспансера не смутили ни мать, ни бабушку девочки.

В такой ситуации трагедия была лишь вопросом времени. По мнению организации, семья стала почти соучастницей убийства.

Фото: СК по городу Чапаевск

Семья девочки причастна к убийству


Родственники убитой отвергли все обвинения в свой адрес, заявив, что всё это — клевета. Тётя девочки даже подала несколько заявлений в правоохранительные органы.

По сообщению «КП-Самара», на данный момент подозрения в отношении родственников девочки не сняты. Их возможная причастность к произошедшему продолжает проверяться, однако на текущий момент окончательных выводов нет.

Все обстоятельства дела станут известны после того, как оно будет передано в суд. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Убийство с целью скрыть другое преступление».

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#ребёнок
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#семья
#изнасилование
Shot: задержанный в Москве член избиркома обвинил полицию в подброске наркотиков
13 декабря 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Dzurag

Задержанный в столице член избиркома Дмитрий Лукашенко обвинил правоохранителей в подброске ему запрещенных веществ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на адвоката фигуранта Диану Житарь.
С ее слов, Лукашенко якобы хотели опорочить на фоне его профессиональной деятельности. Сам задержанный тоже все подробно рассказал. Проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что Лукашенко поймали с наркотиками. Как уточнял Shot, все произошло возле ТЦ «Вегас», когда задержанный заказывал «запрещенку» в Даркнете.

Полиция увидела мужчину спящим в машине на парковке, затем у него нашли амфетамин. По утверждению Лукашенко, наркотик был не для продажи, а для личного употребления.

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Двух подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров

В Луганске мужчина затопил съемное жилье и уснул в рулоне обоев
#мир
#россия
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#москва
#наркотики
#полиция
#избирком
#задержание
#новости
#уголовное дело
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Двух подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров
13 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд вынес приговор двум подрядчикам, обвиняемым в хищениях при строительстве секретных военных бункеров. Об этом информирует РИА Новости.
Бывший заместитель генерального директора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко получил 7 лет лишения свободы, а экс-генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев — 3 года. Оба осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд также удовлетворил иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Следствие установило, что осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства бункеров, часть из которых существовала лишь на бумаге. Слушания по делу проходили с июня и были закрыты от публики в связи с наличием грифа «секретно».

Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.

В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#следствие
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В Луганске мужчина затопил съемное жилье и уснул в рулоне обоев
13 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Событие случилось в доме на улице Андрея Линева. В результате случившегося весь первый этаж оказался затоплен, а второй заволокло паром. Соседи, заметив проблему, пришли к спящему мужчине и перекрыли подачу воды. Когда они разбудили его и попросили вызвать аварийную службу, квартиросъемщик ответил: «Я уже», после чего снова заснул. В результате инцидента возмещение убытков ляжет на хозяйку квартиры, в то время как квартиросъемщика ожидает судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что в Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей.

До этого появилась информация, что трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.

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#суд
#квартиры
#уголовное сизо
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Стала известна судьба родителей напавшего на детей в Краснодаре подростка
Родителей напавшего на детей в школе Краснодара подростка выдворят из РФ
13 декабря 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Выдворение из России за нарушение режима пребывания ждет родителей подростка, который напал на детей с ножом в Краснодаре. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.
«Суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сказано в публикации.
В суде уточнили, что речь идет о гражданах Республики Армения. Сам подросток обвиняется в хулиганстве, ему запретили посещать школу и пользоваться сетью «Интернет».

Об инциденте впервые стало известно 6 декабря. Тогда сообщалось о двоих пострадавших. Позже детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о четверых.

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#мир
#россия
#краснодарский край
#дети
#школьники
#родители
#новости
#суд
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Многодетную мать подозревают в истязаниях детей
Нижегородскую многодетную мать подозревают в систематических истязаниях детей
13 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/blinow61

В Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что женщина с 2015 по 2024 год проявляла жестокость по отношению к детям, недовольная их поведением.

Как выяснили правоохранительные органы, мать не только физически наказывала детей, но и самостоятельно зашивала раны, образовавшиеся в результате ее действий, с использованием иголки и нити, не обращаясь за медицинской помощью. Данные факты стали известны в ходе прокурорской проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством).

На данный момент дети изъяты у матери и помещены в специализированное учреждение для обеспечения их безопасности и получения необходимой помощи. Прокуратура продолжает расследование данного дела.

Ранее стало известно, что трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.

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#уголовное прокуратура
#ук
#мать
#расследование
#рф
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Под Калининградом произошло массовое ДТП
Под Калининградом столкнулись четыре машины
13 декабря 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Bilanol

Четыре машины столкнулись под Калининградом на трассе «Северный обход города Калининграда», есть двое пострадавших, информирует областное УМВД в Telegram-канале.
«…На 16-м км автомобильной дороги «Северный обход города Калининграда» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля Suzuki и пешеход (ранее водитель Toyota)», — сказано в публикации.
Временно перекрыты вторая и третья полосы от Гурьевска до населенного пункта Большое Исаково, добавили в Госавтоинспекции, порекомендовав водителям выбирать альтернативный маршрут.

Перед этим сообщалось, что в ДТП с маршруткой пострадала 20-метровая яхта. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#калининград
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#новости
#машины
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SHOT: уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено
13 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/rai

Уголовное дело о жестоком обращении с животными, которое грозило проводнице после того, как она выбросила кота Твикса на улицу, прекращено.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в действиях женщины не нашли «события преступления». Хозяева погибшего кота будут обжаловать решение.

Инцидент с Твиксом произошёл 11 января 2024 года в поезде, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. Вдруг Твикс выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кто хозяева питомца. После того как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы, поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.


В поисках животного участвовали почти шесть тысяч человек. Нашли Твикса 20 января недалеко от железной дороги, он замёрз насмерть.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот выбежал из переноски в 12:23, когда поезд остановился в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина кота, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.

За 2 минуты до отправления поезда проводница вагона в тамбуре просит пассажира выпустить животное на улицу. В 12:36 кот оказался на улице, а через 7 часов, в 20:23, владелец питомца заметил его отсутствие.

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#кот
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#екатеринбург
#петербург
#уголовное дело
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Подростки избили и похитили сверстника с целью вымогательства в Подмосковье
13 декабря 2024, 14:01

Фото: istockphoto/blinow61

Трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства, передает РЕН ТВ. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.
Нападение произошло 1 декабря, когда подростки встретили на улице свою жертву. Поживиться они не смогли, поскольку на счете было пусто. В настоящее время судьба злоумышленников неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.

Перед этим стало известно, что трое екатеринбуржцев изнасиловали мужчину табуреткой в одной из мастерских. Пострадавший не стал обращаться в полицию, однако одного из злоумышленников задержали по подозрению в другом преступлении.

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#мир
#россия
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#уголовное дело
#полиция
#подростки
#лыткарино
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Члена избиркома задержали, когда он забирал закладку с наркотиками в Москве
В Москве член избиркома Лукашенко был пойман с наркотиками
13 декабря 2024, 14:00

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Москве задержан член территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково, 41-летний Дмитрий Лукашенко, который был пойман с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, задержание произошло около четырёх утра возле торгового центра «Вегас», когда Лукашенко заказывал наркотическое вещество через Даркнет.

Полицейские обратили внимание на мужчину, когда он уснул в своём автомобиле на парковке. При досмотре у него был найден пакетик с 9 граммами амфетамина. Лукашенко утверждал, что наркотик предназначен исключительно для личного употребления и не предназначен для продажи.

В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за крупный размер наркотического вещества. Кроме того, известно, что у задержанного есть собственная юридическая компания.

В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное ук
#лукашенко
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