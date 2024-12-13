«Вся семья пьющая»: новый поворот в деле об убийстве двухлетней девочки — следователи проверяют маму и бабушку

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В начале августа 2024 года в Чапаевске, небольшом городке в Самарской области, произошла ужасная трагедия — убили двухлетнюю девочку. Виновника нашли довольно быстро — им оказался 36-летний Сергей Ващенко, сосед семьи. Хотя изначально он активно участвовал в поисках ребёнка, делал вид, что помогает, а позже и вовсе сам её нашёл. Но следователи не поверили мужчине, тем более, однажды он уже отсидел срок за убийство. Подробнее об этом ужасном происшествии расскажет «Радио 1».
Закрыли глаза на судимость
Ситуация изначально была странная: у Ващенко был свободный доступ к участку семьи, ничто и никто не мешал ему периодически ходить к ним в гости. В тот роковой день, по словам родственников погибшей, девочка просто гуляла во дворе, а сосед решил воспользоваться моментом и похитить её.
«По версии следствия, мужчина воспользовался тем, что ребенок остался во дворе дома один. Он увел ее в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и убил ее», — сообщили следователи.Местные жители хорошо знали мужчину и не испытывали никакого страха перед ним, несмотря на его судимость: никто не обращал на неё внимания, так многие были уверены, что Ващенко отсидел срок за свою сестру, а на самом деле был невиновен.
На данный момент расследование продолжается. Семья убитой девочки получили материалы предварительного расследования для ознакомления.
Параллельное расследование
Наряду с правоохранительными органами в ситуацию вмешались представители общественности, решившие провести своё расследование. Волонтёры Самарской общественной организации «Право на счастье» отправились в Чапаевск и изучили место происшествия. То, что они увидели, повергло их в шок.
«Вся семья пьющая, они состояли на учете в органах профилактики. Где были органы опеки?» — цитируют общественников журналисты «КП-Самара».
Представители организации были вынуждены обратиться в прокуратуру и следственный комитет с заявлением о необходимости проведения проверки на предмет соблюдения родительских обязанностей.
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Жил в доме со своей жертвой
Выяснилось, что дом бабушки, где маленькая девочка гостила и откуда её забрал убийца, находится в ужасном состоянии: антисанитария, отсутствие части забора и многое другое.
Активисты также узнали, что Ващенко какое-то время даже жил в этом доме и лично заботился о своей маленькой жертве. Таким образом, преступник был не просто знакомым семьи, а человеком, которому они лично позволили находиться рядом с их двухлетней малышкой.
Кроме того, существуют фотографии, на которых Ващенко запечатлён за праздничным столом с родственниками девочки. Тяжёлая судимость и справка из психоневрологического диспансера не смутили ни мать, ни бабушку девочки.
В такой ситуации трагедия была лишь вопросом времени. По мнению организации, семья стала почти соучастницей убийства.
Фото: СК по городу Чапаевск
Семья девочки причастна к убийству
Родственники убитой отвергли все обвинения в свой адрес, заявив, что всё это — клевета. Тётя девочки даже подала несколько заявлений в правоохранительные органы.
По сообщению «КП-Самара», на данный момент подозрения в отношении родственников девочки не сняты. Их возможная причастность к произошедшему продолжает проверяться, однако на текущий момент окончательных выводов нет.
Все обстоятельства дела станут известны после того, как оно будет передано в суд. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Убийство с целью скрыть другое преступление».
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