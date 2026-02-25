Мать известной спортсменки бесследно исчезла в Забайкалье

25 февраля 2026, 10:26

Мать участницы шоу «Титаны» Оксаны Кошелевой ищут третий месяц в Забайкалье

Фото: iStock/PIKSEL

Мать известной спортсменки Оксаны Кошелевой, установившей рекорд России по перемещению восьмитонного КамАЗа, бесследно исчезла в Забайкальском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».