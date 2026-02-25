Мать известной спортсменки бесследно исчезла в Забайкалье
Мать известной спортсменки Оксаны Кошелевой, установившей рекорд России по перемещению восьмитонного КамАЗа, бесследно исчезла в Забайкальском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
По его данным, 80-летняя Галина перестала выходить на связь три месяца назад. Оксана, которая живет и работает в Москве, попросила знакомую навестить пенсионерку. Соседи рассказали, что женщина уехала с неизвестными людьми в дом престарелых. В какой именно — никто не знает. Спортсменка обзвонила все пансионаты в радиусе 100 километров, но безрезультатно.
Оксана написала заявление в полицию. По ее словам, мать могли обмануть мошенники из-за трехквартирного дома в поселке Агинское. В последнем разговоре с дочерью пенсионерка упомянула новых знакомых, предложивших ей уехать в дом престарелых. Тогда она от этой идеи отказалась.
