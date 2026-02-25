Пьяный подросток зарезал бабушку из-за замечания
В Кузбассе осудят 16-летнего внука, убившего свою бабушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в ночь на 11 ноября в доме на улице Заречной в селе Силино. Подросток, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился с пенсионеркой и напал на нее с ножом. Женщина скончалась на месте.
По данным местных СМИ, подросток пришел к бабушке с ночевкой, они вместе распивали спиртное. Ночью пенсионерка начала ругаться на внука, оскорблять его и выгонять. Разозлившись, юноша схватил кухонный нож и ударил ее в спину.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. В скором времени его рассмотрит суд. Уточняется, что обвиняемый состоял на учете в органах профилактики.
