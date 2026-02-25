Пьяный подросток зарезал бабушку из-за замечания

25 февраля 2026, 09:27

В Кузбассе осудят 16-летнего подростка за убийство бабушки

Фото: iStock/Diy13

В Кузбассе осудят 16-летнего внука, убившего свою бабушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.