Мать, которая четыре года прожила с мумией мужа, отправили к психиатру

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Мать четверых детей, которая несколько лет жила с мумией мужа, отправили на обследование к психиатру, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас ее обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре», — рассказал собеседник агентства.
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