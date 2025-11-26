В Калининграде 18-летний студент сломал челюсть отчиму из-за денег
В Калининграде 18-летний юноша сломал челюсть 28-летнему отчиму из-за денежного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
В результате инцидента мужчине диагностировали закрытый перелом челюсти со смещением. Пострадавший обратился в полицию и заявил на пасынка.
Молодого человека могут привлечь по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Максимальное наказание по закону — до трёх лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 13-летняя девочка убила свою мать и подожгла квартиру.
Читайте также: