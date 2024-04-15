Мать найденных в подвале Петербурга детей-маугли рассказала, как они там оказались

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Мать детей, найденных в петербургском подвале, Анастасия Ермолаева заявила, что рассталась с супругом Артуром, но детей не бросала.
Об этом она сообщила RT. По словам женщины, дети жили у бабушки, а экс-супруг попросил забрать их к себе на «работу». Речь шла о том самом подвале, где они просидели четыре месяца.
Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Как рассказала Ермолаева, ей не дали с ними увидеться. При этом сотрудники центра сообщили, что родители не дежурили возле учреждения.
Ермолаева также добавила, что на неё завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На следующий день его закрыли. Оказалось, что мать детей уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Она добавила, что собрала все документы, которые требует опека, чтобы забрать детей, но не хватает одной справки.
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Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Как рассказала Ермолаева, ей не дали с ними увидеться. При этом сотрудники центра сообщили, что родители не дежурили возле учреждения.
Ермолаева также добавила, что на неё завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На следующий день его закрыли. Оказалось, что мать детей уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Она добавила, что собрала все документы, которые требует опека, чтобы забрать детей, но не хватает одной справки.
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Алёна Самарева