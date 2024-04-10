Троих детей-маугли нашли в подвале дома в Петербурге

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В Санкт-Петербурге троих детей-маугли нашли в подвале дома, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале дома в Санкт-Петербурге. Сейчас дети изъяты, проводится проверка.
Сигнал о возможном ненадлежащем воспитании детей, живущих в доме 14 по Московскому шоссе, поступило в полицию Петербурга во вторник. Сейчас дети проходят лечение в больнице.
Отца детей доставили в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки, решение будет принято позже.
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Сигнал о возможном ненадлежащем воспитании детей, живущих в доме 14 по Московскому шоссе, поступило в полицию Петербурга во вторник. Сейчас дети проходят лечение в больнице.
Отца детей доставили в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки, решение будет принято позже.
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Алёна Самарева