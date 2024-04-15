ВСУ атаковали российское предприятие двумя дальнобойными ракетами Storm Shadow

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Две дальнобойные ракеты англо-французского производства Storm Shadow были сбиты над Бердянском в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
ВСУ атаковали российский регион около 11:30 по мск. Минобороны РФ информацию о попытке атаки не комментировало.
По данным агентства ТАСС, целью ВСУ было предприятие, назначение которого не названо. Оба снаряда уничтожено системой ПВО. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Прежде сообщалось, что в Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост.
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По данным агентства ТАСС, целью ВСУ было предприятие, назначение которого не названо. Оба снаряда уничтожено системой ПВО. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Прежде сообщалось, что в Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост.
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Анастасия Чинкова