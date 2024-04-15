Студентов и преподавателей начали обманывать по новой мошеннической схеме

Фото: пресс-служба ГУРБ
Мошенники начали обманывать студентов и преподавателей, используя новую схему. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Они рассылают фишинговые письма под видом приглашения на вымышленные конференции или мероприятия. Самый распространённый метод – предложение опубликовать материал на поддельном сайте конференции за дополнительную плату», – уточнили в ГУРБ.После оплаты услуг на поддельном сайте жертва остаётся ни с чем. При этом личные данные жертвы могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий, добавили в управлении.
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Лора Луганская