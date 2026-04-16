Задержан садист, избивший подростка металлической ложкой для обуви у подъезда в Ачинске
Мужчина, избивший 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Ачинске полиция начала расследование после того, как мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви, проинформировала пресс-служба краевого главка МВД. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия.
Сотрудники полиции установили личность нападавшего — им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения, который был доставлен в отдел полиции, пояснила Ирина Волк. По словам представителя МВД, мужчина утверждал, что подростки шумели в подъезде, он вышел, чтобы прогнать их, используя первую попавшуюся металлическую ложку для обуви.
