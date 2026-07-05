Стала известна судьба девочки, пропавшей в Ачинске вместе с матерью
Пятилетнюю девочку, пропавшую в красноярском Ачинске вместе с матерью, обнаружили мертвой. Об этом сообщили ТАСС в СК.
Согласно информации SHOT, тело ребенка было найдено на железнодорожной насыпи в Ачинске, где проживала семья. 32-летняя Екатерина до сих пор не найдена. В последний раз мать с дочерью видели в Красноярске, однако, по словам очевидцев, женщина была одна.
Ранее в полицию обратился супруг пропавшей. Он сообщил, что его жена уже уходила от него прежде, но он не обращался за помощью в правоохранительные органы. Друзья Екатерины отмечали, что она всегда вызывала у них недоумение. Например, она часто проводила время в одиночестве в подъезде, а в прошлом сбегала от родителей.
Читайте также: