Стала известна судьба девочки, пропавшей в Ачинске вместе с матерью

05 июля 2026, 09:34

СК: Пятилетнюю девочку, пропавшую в Ачинске вместе с матерью, обнаружили мертвой

Фото: iStock/blinow61

Пятилетнюю девочку, пропавшую в красноярском Ачинске вместе с матерью, обнаружили мертвой. Об этом сообщили ТАСС в СК.