Раскрыты детали поисков матери девочки, погибшей в Ачинске
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» прекратили поиски женщины, пропавшей в Ачинске вместе с пятилетней дочерью. Об этом РИА Новости сообщила представитель отряда Серафима Чооду.
По словам представителя отряда, поиски завершились 6 июля, так как дальнейшие действия не входят в компетенцию волонтеров.
Напомним, женщина и девочка перестали выходить на связь 27 июня. С заявлением в полицию обратился муж 32-летней пропавшей, позже следственный комитет возбудил уголовное дело. 5 июля тело девочки нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. При этом в последний раз мать с дочерью видели в Красноярске, однако, по словам очевидцев, женщина была одна.
Ранее сообщалось, что в аккаунте Сергея Усольцева, который вместе с женой Ириной и дочерью бесследно исчез в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, зафиксировали новую активность.
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