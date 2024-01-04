SHOT: петербургский наркодилер умер после «дегустации» своего товара

Фото: Istockphoto / Dmitrii Balabanov
В Санкт-Петербурге торговец наркотиками скончался от передозировки, попробовав свой товар на вкус. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тело 38-летнего распространителя запрещённых веществ обнаружил хозяин квартиры на Московском проспекте. Он сдавал тому жильё и приехал проведать квартиранта, который не заплатил вовремя и перестал отвечать на звонки.
Хозяин квартиры не знал, что арендатор превратил квартиру в склад наркотиков, а когда увидел тело среди подозрительных свёртков, вызвал полицию
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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Хозяин квартиры не знал, что арендатор превратил квартиру в склад наркотиков, а когда увидел тело среди подозрительных свёртков, вызвал полицию
«Сотрудники передали умершего на медэкспертизу. При обыске они нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами: каннабисом, амфетамином, а также с неизвестными разноцветными таблетками и белым порошком», – говорится в сообщении.Всё найденное также отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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Лора Луганская