В Москве на балконе дома обнаружили труп годовалой девочки

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Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома в Москве.
По предварительной версии, ребёнок захлебнулся во время купания. Об этом сообщает в Telegram-канале московская прокуратура.
Труп девочки 2022 года рождения обнаружили на балконе квартиры в Проезде Карамзина. Точную причину и время смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Бабушка ребёнка утверждает, что внучка захлебнулась во время купания. Бабушка и мать ребёнка решили вынести труп на балкон.
Пенсионерка сообщила о случившемся знакомому. Он и рассказал о ЧП в правоохранительные органы.
Матери погибшего ребёнка 17 лет. Сообщается, что у неё есть ещё один малолетний ребенок.
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Труп девочки 2022 года рождения обнаружили на балконе квартиры в Проезде Карамзина. Точную причину и время смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Пенсионерка сообщила о случившемся знакомому. Он и рассказал о ЧП в правоохранительные органы.
Матери погибшего ребёнка 17 лет. Сообщается, что у неё есть ещё один малолетний ребенок.
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Мария Фирсова