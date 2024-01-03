В Люберцах четыре человека насмерть отравились угарным газом

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В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления четырех человек угарным газом. Об этом сообщает региональная прокуратура, начавшая проверку данного инцидента.
По предварительным данным, в нескольких квартирах дома на улице Инициативная были найдены трупы трех мужчин и одной женщины без каких-либо признаков насильственной смерти. Ещё двух женщин госпитализировали с явными симптомами отравления.
Люберецкая городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
После смерти жильцов в подмосковном СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Согласно действующему законодательству, виновному по этой статье грозит до 4 лет лишения свободы.
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Люберецкая городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
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Артем Путинцев