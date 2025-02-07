Мать найденной на трассе девочки сообщила, что бабушка отнесла младенца в овраг

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Юлия, мать найденной на Старо-Рязанском шоссе в Подмосковье девочки, сообщила, что бабушка забрала 11-месячного младенца из спальни родителей, вышла с ним из дома и оставила в овраге. Женщина поблагодарила водителя, который обнаружил малыша на трассе ночью и спас от проезжавших мимо машин.
«Женщина заявила, что, когда ее мать, страдающую деменцией, выпустили из психиатрической клиники, она проконсультировалась со специалистом, чтобы узнать, представляет ли она опасность для окружающих. Врач ответил, что, пока женщина принимает лекарства, она может находиться рядом с внуками», — пишет «Москва 24» после беседы с Юлией.В то же время стало известно продолжение другой нашумевшей истории, связанной с грудным ребенком. В Кемеровской области после того, как у матери умер 2-месячный малыш и она стала собирать деньги на его похороны прямыми эфирами в соцсетях, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает «Сiбдепо». Во время трансляций, по словам очевидцев, женщина называла разные версии случившегося и путалась в показаниях.
«Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что малыш скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Он получил ее, когда мама с ним на руках запнулась дома и упала», — пишет издание.Читайте также:
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