Участников страшной аварии в Ленобласти госпитализировали с переломанными ногами
На 63‑м километре федеральной автодороги Р‑23 «Псков» произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Для ликвидации последствий аварии, оказания помощи пострадавшим и регулирования дорожного движения на место незамедлительно направили экстренные службы.
По данным МЧС Ленинградской области, в результате ДТП пострадали 22‑летний водитель и пассажир. Оба получили переломы нижних конечностей. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
Движение на участке трассы, где произошла авария, временно затруднено. Водителей просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные маршруты.
Читайте также: