Достижения.рф

Участников страшной аварии в Ленобласти госпитализировали с переломанными ногами

Два человека пострадали в результате аварии в Ленобласти
Фото: iStock/Chalabala

На 63‑м километре федеральной автодороги Р‑23 «Псков» произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Для ликвидации последствий аварии, оказания помощи пострадавшим и регулирования дорожного движения на место незамедлительно направили экстренные службы.

По данным МЧС Ленинградской области, в результате ДТП пострадали 22‑летний водитель и пассажир. Оба получили переломы нижних конечностей. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Движение на участке трассы, где произошла авария, временно затруднено. Водителей просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные маршруты.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0