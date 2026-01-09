Участников страшной аварии в Ленобласти госпитализировали с переломанными ногами

09 января 2026, 04:36

Два человека пострадали в результате аварии в Ленобласти

Фото: iStock/Chalabala

На 63‑м километре федеральной автодороги Р‑23 «Псков» произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».