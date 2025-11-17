В Иркутске девушка напала на продавщицу магазина из-за ревности
В Иркутске 21-летнюю девушку задержали после нападения на продавщицу, которое попало на видео. Поводом для агрессии стала ревность к собственному парню.
По информации Telegram-канала Barb Mash, инцидент произошёл в одном из магазинов города. Девушка приревновала своего молодого человека к продавщице, напала на неё, избила и повалила на пол. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь — её доставили в больницу.
Видео из магазина быстро разошлось по соцсетям, и местные жители опознали нападавшую. Информацию передали полицейским, после чего девушку задержали.
В отношении 21-летней жительницы Иркутска возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Читайте также: