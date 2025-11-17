«Трясет от адреналина»: подростки толпой избивали девочку, пока она умоляла ее отпустить
Толпа подростков избила девочку в Макеевке. Об этом 17 ноября сообщил следком ДНР в своем телеграм-канале.
Видео с издевательствами над школьницей появилось в Сети. На кадрах видно, как один из подростков в балаклаве ударяет кулаком по лицу девочки, после чего его четверо приятелей одновременно избивают ее по голове, животу и ногам.
Кроме того, на записи слышно, как они комментируют свои действия, заявляя, что их «трясет от адреналина». В это время их жертва просит отпустить ее.
Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. О задержании малолетних агрессоров не сообщалось.
Ранее в Воркуте подростки толпой избили полицейского, который приехал в местный торговый центр из-за устроенного ими дебоша.
