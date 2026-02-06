Россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби

06 февраля 2026, 19:07

TourDom: Россиянку депортировали из Таиланда за мелкое воровство из магазинов

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Россиянки ради адреналина воровали из магазинов на Пхукете. Одна из них попала в тюрьму и потеряла почти 2 млн рублей. Об этом сообщает TourDom.ru.