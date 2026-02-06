Россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби
Россиянки ради адреналина воровали из магазинов на Пхукете. Одна из них попала в тюрьму и потеряла почти 2 млн рублей. Об этом сообщает TourDom.ru.
В декабре 2025 года на остров прибыли две семьи: 40-летняя женщина с сыном-подростком и 60-летняя пенсионерка с внучкой. До этого они отдыхали на Шри-Ланке, где совершали мелкие кражи в магазинах. Соотечественницы не нуждались в деньгах — у одной из туристок на карте было 500 тысяч рублей.
60-летнюю россиянку задержали в магазине. Ей удалось откупиться от полиции, но её сообщницу поймали после кражи в другом магазине и посадили в тюрьму. Сын злоумышленницы остался один в чужой стране.
О ситуации стало известно турагенту, отцу мальчика и сожителю матери. Местные обещали решить вопрос за 800 тысяч бат (около 1,9 миллиона рублей) наличными. Родственники перевели деньги, но посредники исчезли, не оказав никакой помощи.
Суд назначил женщине штраф в размере 20 тысяч бат (около 48 тысяч рублей) и постановил депортировать её. Виновную отправили в Бангкок за 120 тысяч рублей. Чтобы ускорить процесс, ей пришлось заплатить ещё 300 тысяч и купить билет на самолёт за 194 тысячи рублей. В Россию она вернулась только 9 января.
Читайте также: