В Краснодаре изъяли незаконную табачную продукцию на 1,5 млрд рублей

Фото: iStock/FabrikaCr

В Краснодаре следователи вместе с оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю нашли и изъяли крупную партию поддельных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.



На складе в посёлке Индустриальном правоохранители обнаружили около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции. Их общая стоимость оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Расследование ведётся по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий, а также об использовании заведомо поддельных акцизных марок. По делу уже проходят 14 человек, им избрали меры пресечения, часть фигурантов арестовали. Ещё четверых подозреваемых объявили в федеральный розыск.

Иван Мусатов

