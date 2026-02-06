В Краснодаре изъяли незаконную табачную продукцию на 1,5 млрд рублей
В Краснодаре следователи вместе с оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю нашли и изъяли крупную партию поддельных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.
На складе в посёлке Индустриальном правоохранители обнаружили около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции. Их общая стоимость оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Расследование ведётся по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий, а также об использовании заведомо поддельных акцизных марок. По делу уже проходят 14 человек, им избрали меры пресечения, часть фигурантов арестовали. Ещё четверых подозреваемых объявили в федеральный розыск.
