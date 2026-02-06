Названы личности организаторов бизнеса по торговле органами умерших в Петербурге
Организаторами бизнеса по торговле органами умерших оказались питерский бизнесмен Станислав Маслов и патологоанатом Александровской больницы Андрей Кавецкий. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Заведующий патолого-анатомическим отделением Кавецкий систематически передавал своему сообщнику Маслову невостребованные тела для изъятия органов и тканей, которые затем реализовывались. Преимущественно жертвами становились люди без близких родственников. Врач регулярно получал взятки в размере не менее полумиллиона рублей.
Петербургский предприниматель Маслов приобретал биоматериалы, представляя их как предназначенные для обучения медицинских специалистов в своей компании. Он заявлял, что все материалы поступали легально с необходимыми документами.
