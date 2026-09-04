Мать-одиночка покорила гору и погибла на глазах у туристов

04 сентября 2026, 21:26

The Sun: Туристка взошла на гору Сноудон в Великобритании и погибла

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Великобритании обнародовали подробности гибели 35-летней альпинистки Софи Гудьер-Берд, которая скончалась 10 июля во время спуска с горы Сноудон. Информация появилась в ходе судебного разбирательства, материалы которого недавно появились, пишет The Sun.