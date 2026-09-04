Мать-одиночка покорила гору и погибла на глазах у туристов
В Великобритании обнародовали подробности гибели 35-летней альпинистки Софи Гудьер-Берд, которая скончалась 10 июля во время спуска с горы Сноудон. Информация появилась в ходе судебного разбирательства, материалы которого недавно появились, пишет The Sun.
По данным следствия, женщина совершала восхождение вместе с подругой в аномально жаркую погоду — столбик термометра превышал отметку в 30 градусов по Цельсию. На обратном пути с вершины туристке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание на глазах у других отдыхающих.
Очевидцы немедленно начали оказывать пострадавшей первую помощь, проводя сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. Несмотря на все усилия спасателей, врачи констатировали смерть женщины в 14:18 на месте происшествия.
Предварительной причиной летального исхода назвали тепловой удар. Известно, что у погибшей остался 12-летний сын.
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