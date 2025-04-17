Адвокат раскрыл, что ждет хозяина собак, ставших причиной смерти охранника завода в Перми

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15 апреля в Перми возле проходной завода две бойцовые собаки напали на сотрудника предприятия — 35-летнего инженера, также они распугали остальных проходящих. Охранник скончался от инфаркта после увиденного, однако причастность собак пока не доказана. Псов оставил мужчина, который пришел устраиваться на работу.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в соответствии с законом человек, являющийся собственником собак, несет юридическую ответственность за содеянное.
По его словам, должен быть выяснен и доказан ущерб, который причинен людям собаками путем медицинских экспертиз и так далее.
Иван Мельников добавил, что могут быть замечены и другие нарушения — все зависит от экспертиз и заключений.
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«С точки зрения гражданского кодекса будет ответственность, связанная с компенсацией физического, морального, материального вреда. То есть хозяин обязан будет компенсировать. Другой вопрос, что потенциально мог погибнуть человек в результате действий собак», — прокомментировал адвокат.
По его словам, должен быть выяснен и доказан ущерб, который причинен людям собаками путем медицинских экспертиз и так далее.
«Есть причинение смерти по неосторожности, если будет установлено, что человек погиб в результате таких действий — собаки могли убежать из-за разгильдяйства хозяина — может грозить уголовная статья, но за неумышленное причинение тяжкого вреда, если это не следствие транспортного происшествия, регламентированного уголовного наказания нет. Хотя могут, конечно, отдельно завести уголовное дело в Следственном комитете», — отметил эксперт.
Иван Мельников добавил, что могут быть замечены и другие нарушения — все зависит от экспертиз и заключений.
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Анастасия Панченко