Мать пыталась подбросить наркотики сыну на глазах у полиции в Великом Устюге
В Великом Устюге 30-летняя женщина пыталась подбросить наркотики своему 11-летнему сыну прямо на глазах у сотрудников полиции. Инцидент произошел после обращения владелицы дома, где проживала семья, заявившей, что женщина приобщает сына к наркотикам.
Как сообщает «Лента.ру», прибывшие на место полицейские увидели, как мать пытается передать мальчику пакетик с наркотическим веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 19 граммов.
Ребенка поместили в детское воспитательное учреждение, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Читайте также: