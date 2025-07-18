Мать пыталась подбросить наркотики сыну на глазах у полиции в Великом Устюге

18 июля 2025, 14:57

Фото: istockphoto/blinow61

В Великом Устюге 30-летняя женщина пыталась подбросить наркотики своему 11-летнему сыну прямо на глазах у сотрудников полиции. Инцидент произошел после обращения владелицы дома, где проживала семья, заявившей, что женщина приобщает сына к наркотикам.