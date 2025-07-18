Раскрыты последние дни Седы Сулеймановой перед ее похищением
Подруга вывезенной из Санкт-Петербурга чеченки Седы Сулеймановой Марьям рассказала о последних днях перед ее похищением, пишет Lenta.Ru.
По словам Марьям, за три дня до инцидента молодого человека Седы искали в доме, где он был зарегистрирован, но на самом деле целью было найти саму Седу. Марьям предупреждала подругу о необходимости срочно уехать.
На сегодняшний день информации о местоположении Сулеймановой нет. Девушку ищут уже два года, не исключая, что она мертва.
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