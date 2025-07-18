Заммэра Семилук сбил 7-летнего ребенка на «зебре» в Воронежской области
В Воронежской области заместитель мэра города Семилуки Геннадий Чуркин сбил 7-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел у здания администрации района.
По словам очевидцев, Чуркин двигался на служебном Kia Cerato на высокой скорости и не заметил ребенка, переходившего дорогу.
Как сообщает SHOT, мальчик с различными травмами был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку по данному факту.
Напомним, неизвестный сбил старейшего марафонца в мире, завершившего карьеру в 112 лет.
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