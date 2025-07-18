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Заммэра Семилук сбил 7-летнего ребенка на «зебре» в Воронежской области

Фото: Istock/Sviatlana Lazarenka

В Воронежской области заместитель мэра города Семилуки Геннадий Чуркин сбил 7-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел у здания администрации района.



По словам очевидцев, Чуркин двигался на служебном Kia Cerato на высокой скорости и не заметил ребенка, переходившего дорогу.

Как сообщает SHOT, мальчик с различными травмами был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, неизвестный сбил старейшего марафонца в мире, завершившего карьеру в 112 лет.

Виктория Иванченко

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