Мать подростка, которого защищает Кадыров: сын получил порок сердца после ареста

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У 14-летнего Муслима Мурдиева, на защиту которого встал глава Чечни Рамзан Кадыров, нашли приобретенный порок сердца после ареста. Об этом заявила мать подростка Мата Мурдиева в беседе с NEWS.ru. Она отметила, что состояние ее сына крайне нестабильное, по шесть раз в день случаются носовые кровотечения.
Мурдиева считает, что в новостях много негативных высказываний о ее сыне, который кроме того получает «огромное количество угроз убийством». По ее словам, семья больше 700 раз обращалась в различные органы, но получала от них только лишь отписки.
Женщина добавила, что показания свидетелей по делу ее сына были получены без видеофиксации допроса вопреки требованиям адвокатов.
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«Обращались больше 700 раз в адрес СК России, МВД России, Генеральной прокуратуры России, Государственной думы РФ, УПЧ РФ, УПР РФ, УПЧ Москвы, УПЧ Чеченской Республики и много куда. Однако везде отписки, не основанные на законе. Мы все благодарны главе республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что не оставил без внимания», — приводит NEWS.ru слова матери.
Женщина добавила, что показания свидетелей по делу ее сына были получены без видеофиксации допроса вопреки требованиям адвокатов.
«Показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей обязательно нужно фиксировать на видео в целях исключения давления на ребенка и для возможности проведения психологической экспертизы на возможность ребенка к фантазированию», — пояснила Мурдиева.Читайте также:
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