Мать 14-летнего подростка из Чечни обратилась к Кадырову

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Мама чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого арестовали по делу о драке в московском ТЦ, поблагодарила главу республики Рамзана Кадырова за слова поддержки в адрес ее сына. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как отметила собеседница издания, семья мальчика добивается справедливости и правды уже почти год. Генпрокуратура, МВД и Следком, а также Госдума и прочие инстанции получили уже свыше 700 обращений.
Женщина добавила, что следователи должны быть объективными и справедливыми, а в настоящий момент, считает она, происходит беззаконие в отношении ребенка-отличника и старосты класса. Мать учащегося резюмировала, что ему никто и никогда не делал замечаний.
Перед этим Следком опубликовал видеозапись драк Мурдиева.
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Женщина добавила, что следователи должны быть объективными и справедливыми, а в настоящий момент, считает она, происходит беззаконие в отношении ребенка-отличника и старосты класса. Мать учащегося резюмировала, что ему никто и никогда не делал замечаний.
Перед этим Следком опубликовал видеозапись драк Мурдиева.
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Никита Кротов