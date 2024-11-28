Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне

Фото: iStock/artoleshko
В Прокопьевске Кемеровской области мошенники украли у матери погибшего бойца спецоперации деньги с карты, отправив ей ссылку якобы с документами о сыне. Об этом сообщает ИА Регнум.
По данным издания, 31-летний Александр отправился в зону спецоперации добровольцем, однако погиб во время выполнения боевой задачи. Его 57-летняя мать ждала известия о сыне. 14 ноября ей позвонили мошенники через Telegram. Аккаунт был подписан как «Военный клинический госпиталь».
После того, как женщина прошла по ссылке, ее телефон отключился. Уже позже она увидела, что с ее карты пропали 15 тысяч рублей, и сразу обратилась в полицию.
Читайте также:
Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников
Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение
Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram
«Звонивший представился военным комиссаром и сказал, что тело её сына находится в морге в Ростове-на-Дону, и чтобы его забрать, нужно сначала подтвердить личность. Фейковый комиссар назвал женщине данные её сына и попросил кликнуть на присланную ссылку, чтобы загрузились документы», — говорится в сообщении.
После того, как женщина прошла по ссылке, ее телефон отключился. Уже позже она увидела, что с ее карты пропали 15 тысяч рублей, и сразу обратилась в полицию.
Читайте также:
Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников
Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение
Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram
Элина Позднякова