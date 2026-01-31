В российском регионе пять школьников погибли в пожаре во время посещения сауны

31 января 2026, 17:59

При пожаре в сауне в Прокопьевске погибли пять несовершеннолетних

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В Прокопьевске пять человек погибли в результате пожара в сауне. Как сообщает Telegram-канал Baza, возгорание произошло вечером 31 января на улице Кубанской.