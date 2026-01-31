В российском регионе пять школьников погибли в пожаре во время посещения сауны
В Прокопьевске пять человек погибли в результате пожара в сауне. Как сообщает Telegram-канал Baza, возгорание произошло вечером 31 января на улице Кубанской.
В сауне находилась компания из примерно 15 подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. Они отмечали день рождения. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания в одной из парильных зон.
В ходе инцидента часть людей попыталась эвакуироваться, но пятеро, по предварительным сведениям, двинулись в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли. Спасатели эвакуировали людей, им удалось спасти одну девушку.
Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. На месте до сих пор работают пожарные расчёты. Все пятеро погибших — несовершеннолетние. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
