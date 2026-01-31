Достижения.рф

Стали известны подробности гибели подростков в сауне Прокопьевска

Сгоревшие в сауне Прокопьевска подростки праздновали день рождения
Подростки праздновали день рождения в сауне в Прокопьевске (Кемеровская область), где вспыхнул пожар. Об этом сообщила РИА Новости замглавы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.



По словам очевидца, одна из девушек — именинница — смогла выбраться. Как передаёт корреспондент издания, на месте работают оперативные службы и медики. Открытое горение удалось локализовать.

«Поступил звонок о пожаре. В сауне находились несовершеннолетние дети… У одного из подростков был день рождения», — сказала Сергеева.

О происшествии сообщал телеграм-канал Baza некоторое время назад. Уточнялось, что все случилось на Кубанской улице.
