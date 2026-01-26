Мать погибшей самбистки из Воронежа: у дочери не было суицидальных наклонностей

26 января 2026, 12:54

Фото: iStock/blinow61

Мать погибшей 18-летней самбистки из Воронежа сообщила, что ее дочь не имела склонности к суициду и всегда отличалась спокойным характером. Об этом она рассказала РЕН ТВ.





По словам женщины, в день трагедии девушка находилась в общежитии университета вместе с подругой, после чего направилась домой на личном автомобиле Mercedes. Спустя некоторое время спортсменку обнаружили мертвой.



В каком именно состоянии и при каких обстоятельствах нашли девушку, мать не знает. Она подчеркнула, что дочь была уравновешенной и разумной.





«У неё все было хорошо, не было суицидальных наклонностей вообще. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка», — рассказала женщина.