Мать погибшей самбистки из Воронежа: у дочери не было суицидальных наклонностей
Мать погибшей 18-летней самбистки из Воронежа сообщила, что ее дочь не имела склонности к суициду и всегда отличалась спокойным характером. Об этом она рассказала РЕН ТВ.
По словам женщины, в день трагедии девушка находилась в общежитии университета вместе с подругой, после чего направилась домой на личном автомобиле Mercedes. Спустя некоторое время спортсменку обнаружили мертвой.
В каком именно состоянии и при каких обстоятельствах нашли девушку, мать не знает. Она подчеркнула, что дочь была уравновешенной и разумной.
«У неё все было хорошо, не было суицидальных наклонностей вообще. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка», — рассказала женщина.
Также мать погибшей отметила, что в последнее время в городе фиксировались случаи исчезновения других детей, и выразила уверенность, что эти события могут быть взаимосвязаны.