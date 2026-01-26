Жительницу Уфы будут судить за слежку за бывшим сожителем
В Уфе перед судом предстанет 54-летняя местная жительница за незаконную слежку за бывшим сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.
По версии следствия, женщина приобрела GPS-трекер и без ведома мужчины установила его на его автомобиль. Кроме того, она незаконно получила доступ к его мобильному телефону и, действуя из ревности, разослала общим знакомым личную переписку экс-сожителя с другой женщиной.
Фигурантке вменяют незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки. Свою вину женщина не признаёт.
