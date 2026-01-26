Рейсовый автобус вылетел в кювет под Новороссийском: пассажиры оказались заблокированы

26 января 2026, 12:15

22 пассажира и водитель оказались в ловушке после ДТП на трассе в Новороссийске

Фото: Istock / Vladimir Dyavhkov

В Новороссийске более 20 человек оказались заблокированы в рейсовом автобусе после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, передает РЕН ТВ.