Рейсовый автобус вылетел в кювет под Новороссийском: пассажиры оказались заблокированы
22 пассажира и водитель оказались в ловушке после ДТП на трассе в Новороссийске
В Новороссийске более 20 человек оказались заблокированы в рейсовом автобусе после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, передает РЕН ТВ.
ДТП произошло на трассе в районе хутора Семигорский. В результате аварии автобус съехал с дороги и оказался в кювете.
Внутри транспортного средства «взаперти» оказались 22 пассажира и водитель. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия работают спасатели, которые помогают пассажирам выбраться из заблокированного автобуса.
