Рейсовый автобус вылетел в кювет под Новороссийском: пассажиры оказались заблокированы

22 пассажира и водитель оказались в ловушке после ДТП на трассе в Новороссийске
Фото: Istock / Vladimir Dyavhkov

В Новороссийске более 20 человек оказались заблокированы в рейсовом автобусе после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, передает РЕН ТВ.



ДТП произошло на трассе в районе хутора Семигорский. В результате аварии автобус съехал с дороги и оказался в кювете.

Внутри транспортного средства «взаперти» оказались 22 пассажира и водитель. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели, которые помогают пассажирам выбраться из заблокированного автобуса.

Софья Метелева

